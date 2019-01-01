موريلو ينال مباركة تشافي على الانضمام لبرشلونة

اشادة كبيرة من قبل تشافي نجم برشلونة السابق باللاعب جيسون موريلو المنضم من صفوف فالنسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق والسد القطري الحالي بجيسون موريلو مدافع فالنسيا المنضم لبرشلونة على سبيل الإعارة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تشافي ونقلتها صحيفة "آس" وأكد خلالها قائد البلوجرانا السابق على جاهزية النجم الكولومبي.

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وقال تشافي: "صفقة موريلو ستكون هامة للغاية بالنسبة لبرشلونة، بكل تأكيد اللعب لبرشلونة ليس سهلًا لكنه لاعب جاهز وسيكون لديه قدرة على تجاوز ذلك".

وكان اللاعب قد انضم لصفوف برشلونة قادمًا من فالنسيا على سبيل الإعارة، مع إمكانية الانضمام بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري.

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وانضم موريلو لصفوف قائد الفريق التي ستواجه ليفانتي في كأس ملك إسبانيا اليوم، وهي نفس القائمة التي يغيب عنها كلًا من ميسي وسواريز.

جدير بالذكر أن برشلونة يعاني من أزمة دفاعية متكررة منذ رحيل ياري مينا في بداية الموسم وتكرار إصابة الفرنسي صامويل أومتيتي.