جيسوس يقفز خطوة جديدة بقائمة أكثر البرازيليين تهديفاً في البريميرليج

البرازيلي يسجل ثنائية مميزة في شباك بيرنلي بالجولة الخامسة عشر

نجح المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، في التقدم خطوة جديدة بترتيب أبناء بلاده، في قائمة الأكثر تهديفاً بتاريخ الدوري الإنجليزي من نجوم السيليساو.

جيسوس سجل الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي، في المواجهة التي تجمعه خارج ملعبه أمام بيرنلي، في إطار الجولة الخامسة عشر من عمر البريميرليج للموسم الحالي.

الثنائية ترفع رصيد البرازيلي إلى 32 هدف، سجلهم مع سيتي طوال مسيرته مع الفريق الإنجليزي منذ انتقاله له في الميركاتو الشتوي بيناير 2017.

ويحتل صاحب الـ22 سنة المركز الثالث من بين الهدافين البرازيليين بتاريخ الدوري الإنجليزي، حيث يحتل روبرتو فيرمينو المركز الأول بـ52 هدف، ومن بعده فيليب كوتينيو بالمركز الثاني 41 هدف معع ليفربول.

5 - Top scoring Brazilian's in the ;



52 - Roberto Firmino

41 - Philippe Coutinho

31 - Gabriel Jesus

30 - Willian

29 - Juninho Paulista



Seleção. #BURMCI pic.twitter.com/WCCOUPEywq — OptaJoe (@OptaJoe) December 3, 2019

ويتخطى بذلك جيسوس مواطنه ويليان جناح تشيلسي، حيث يحتل المركز الرابع بالترتيب وفي رصيده 30 هدف، وأما بالمركز الخامس فيأتي جونينيو باوليستا بـ29 هدف.

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وكان جيسوس قد انضم لسيتي قادماً من بالميراس البرازيلي في منتصف موسم 2016/2017، في صفقة وصلت قيمتها 28 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المهاجم الثاني خلف الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

يذكر أن سيتي يطمح لتحقيق الفوز على بيرنلي، من أجل تعويض التعادل مع نيوكاسل يونايتد الجولة الماضية، واتساع الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 11 نقطة كاملة.