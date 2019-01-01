جيسوس يرفض رحيل كويلار للهلال.. ومحاولات أخيرة من الزعيم

الهلال يسعى لحسم صفقة المدافع البرازيلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أخر تفاصيل مفاوضات الهلال مع كويلار لاعب فلامنجو البرازيلي الذي يرغب الزعيم في ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الهلال لتدعيم صفوف الدفاع خلال الفترة الحالية من أجل المنافسة القوية في الموسم الجديد على الألقاب المحلية ودوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن جورجي جيسوس المدير الفني السابق للهلال والحالي لفلامنجو يرفض رحيل كويلار إلى الزعيم.

وأشارت التقارير أن اللاعب أعلن رغبته لناديه بالانتقال إلى الهلال في أقرب وقت قبل غلق سوق الانتقالات الحالي وفشل الصفقة.

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ويرغب الهلال في خطف اللاعب وإنهاء الصفقة مع النادي البرازيلي بنجاح قبل المواجهات المقبلة لتكون ورقة جديدة في دفاع الزعيم.

وامتنع اللاعب عن التدريبات والمشاركة مع فريقه من أجل الانتقال إلى الهلال مما قد يعرضه لبعض العقوبات في الفترة المقبلة.