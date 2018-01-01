جيسوس يحدد الراحلين عن الهلال في ميركاتو الشتاء

المدرب البرتغالي يحدد الراحلين عن الهلال

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن اللاعبين المقرر رحيلهم عن الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان جورج جيسوس المدير الفني للهلال ألمح أن بعض اللاعبين سيرحلون عن الزعيم خلال ميركاتو الشتوي بسبب عدم حاجة الفريق لهم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدير الفني البرتغالي حدد 5 لاعبين للرحيل عن الهلال خلال الشهر المقبل. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وأشارت التقارير أن الخماسي هم عمر خربين وعبدالله الحافظ ومختار فلاتة وأحمد شراحيلي ومهند فلاتة، وسيبحثون عن عروض لهم خلال الأيام القادمة.

وينوي جيسوس الاعتماد على بعض لاعبي الفريق الثاني للهلال، خلال بطولة كأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات.

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ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعد دور أول مثالي، ابتعد بقمة البطولة عن النصر الوصيف والأهلي صاحب المركز الثالث.