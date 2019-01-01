جيسوس: تخطيت مرحلة عدم اللعب مع سيتي

البرازيلي يطالب بدور أكبر مع فريقه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

طالب جابريل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي، بالمزيد من الدقائق مع فريقه في ظل المنافسة المحتدمة على مركزه مع سيرخيو أجويرو.

وحصل جيسوس على فرصة المشاركة أساسياً في مباراتين فقط هذا الموسم، وسجل هدفين فقط حتى الآن بكل المسابقات.

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وقال البرازيلي مع "إسبورتي": "تخطيت مرحلة أن علي أن أنتظر لأحصل على الفرصة، هذا عامي الثالث هنا وموسمي الرابع، وذلك يجعلني أريد المشاركة بشكل أكبر".

وواصل: "من الصعب المنافسة مع أسطورة بحجم أجويرو، أكبر لاعبي النادي عبر تاريخه، أتفهم قرارات بيب وأحترم سيرخيو وما قدمه هنا".

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واستمر جيسوس: "ولكن أشعر بالإحباط لعدم المشاركة في مباريات هامة مثل لقاء توتنهام بالأبطال العام الماضي، خروج الفريق أيضاً أحبطني".

ويلعب مانشستر سيتي هذا الأسبوع أمام إيفرتون مساء السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.