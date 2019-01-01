جيسوس: لم أكن مستعدًا لكأس العالم واعتذرت للجميع في كوبا أمريكا

جابريل جيسوس نجم مانشستر سيتي ومنتخب البرازيل يؤكد أنه لم يكن مستعدًا لخوض منافسات كأس العالم عام ٢٠١٨.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد البرازيلي جابريل جيسوس نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أنه لم يكن جاهزًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في صيف ٢٠١٨ في روسيا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيسوس وأكد خلالها على اعتذاره لكل زملائه وجميع الأطراف المعنية عقب حصوله على بطاقة حمراء في نهائي كوبا أمريكا.

وقال جيسوس: "أعتقد أنني لم أكن جاهزًا في ذلك الوقت للعب بطولة كأس العالم كما كنت أتصور، الأمور لم تسر بشكل جيد بالنسبة لنا هنا".

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وأضاف: "في كوبا أمريكا أردت أن أحقق الفوز وأن أبقى في الملعب وأساعد فريقي، وحصولي على البطاقة الحمراء منحني شعورًا سيئًا للغاية".

وأكمل: "في المواجهة النهائية لم أستحق الحصول على البطاقة الصفراء الأولى، والثانية كانت قاسية بعض الشيء، اعتذرت للجميع عقب المباراة، ولم أتوقع أن يقع كشك الإعادة التلفزيونية من دفعتي له، كنت متخيل أنه أقوى من ذلك".

جدير بالذكر أن البرازيل كانت قد نالت لقب كوبا أمريكا قبل أيام على أرضها ووسط جماهيرها عقب التفوق على منتخب بيرو في النهائي.