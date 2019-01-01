جيسوس: صلاح يملك جودة مذهلة ومحرز ضمن أفضل من تدربت معهم

جابريل جيسوس نجم فريق مانشستر سيتي يشيد بالمصري محمد صلاح وزميله الجزائري رياض محرز.

أشاد النجم البرازيلي جابريل جيسوس مهاجم فريق مانشستر سيتي بنظيره المصري محمد صلاح هداف ليفربول وبما قدمه من مستويات منذ عودته للدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيسوس لصالح صحيفة "ذا ناشيونال" وأشاد خلالها كذلك بزميله في مانشستر سيتي رياض محرز.

وقال جيسوس: "بالنسبة لي الدوري الإنجليزي هو واحد من أصعب الدوريات في العالم، هو بكل تأكيد أصعب بالنسبة للمهاجمين بسبب حالة التنافس الكبيرة".

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وأضاف: "محمد صلاح أظهر في آخر موسمين جودة كبيرة وسجل العديد من الأهداف، أنا لا أتدرب معه لكنني أعرف مدى جودته".

وأكمل: "أنا أتدرب مع رياض محرز وهو واحد من أفضل اللاعبين على المستوى الفني الذين لعبت معهم على الإطلاق، ولمسته الأولى للكرة مذهلة".

وكان محمد صلاح قد سجل في المباراة الأخيرة بين ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الـ ١٢ من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف لهدف.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ٣٤ نقطة وبفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.