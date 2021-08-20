"جيسوس بدلًا من جارديم .. وسلفة لإنهاء أزمة بيريرا مع الهلال"

هل يرحل جارديم بعد فترة قصيرة مع الهلال؟

فجر الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني العديد من المفاجآت، التي تتعلق بنادي الهلال، ومستقبل البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق الأزرق، وأيضًا البرازيلي ماتيوس بيريرا.

وتعرض جارديم لسيل من الانتقادات، بسبب طريقة اللعب التي ينتهجها مع نادي الهلال، والتي ظهر بها الفريق خلال مباراة الطائي، ولم يقنع بها أحد.

محاولات لإعادة جيسوس على حساب جارديم:

القحطاني قال خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" على قناة 24 الرياضية: "هناك شخصية هلالية عرضت على إدارة الهلال إعادة المدرب خيسوس وفيه مفاوضات بخصوص هذا الشأن".

الإعلامي الرياضي تابع: "أتمنى أن لا يعود جيسوس على حساب جارديم، ، لأننا نمتلك مدرب عظيم ويمتلك إمكانيات وأسم كبير على المستوى العالمي".

ما سبب التفكير في تغيير جارديم بعد مباراة واحدة؟

وتسببت طريقة اللعب التي ظهر بها الهلال في مباراة الطائي، في عدم إقناع مسؤولي الزعيم بما قدمه الفريق، خاصة بعدما خرج المدرب البرتغالي بتصريحات يؤكد خلالها على أنه سيستمر بنفس الطريقة.

ومن جانبه قال فلاح القحطاني: "مشكلة جارديم حاليًا هي طريقة اللعب، فهو مُصر على طريقة اللعب الجديدة، والإدارة تريد أن يعود إلى الطريقة السابقة خاصة وأن اللاعبين تعودوا عليها".

فلاح القحطاني: إدارة الهلال قدمت لشخصية هلالية طلب سلفة لإنهاء عقد "جوفينكو".

الحصاد الرياضي ...@falahsport pic.twitter.com/7MEve6vUlx — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) August 19, 2021

الهلال يحصل على سلفة لإنهاء أزمة بيريرا:

وكشف الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، عن كواليس مثيرة بشأن حل أزمة اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، وقيده في الفريق بعد أن يتم مخالصة الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

القحطاني قال: "بيريرا أعتقد أنه سيشارك في مباراة التعاون ولكن بشرط، إذا وصلت السلفة التي طلبتها إدارة الهلال وقدرها 17 مليون ريال تقريبًا لإنهاء موضوع جيوفينكو".

الهلال يعلن عن انتهاء أزمة جيوفينو:

وأعلن نادي الهلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن إنهاء عقد جيوفينكو بالتراضي بين الطرفين، وذلك بعد أن تم الاتفاق على حصول اللاعب على مستحقاته.

الهلال اضطر للاستغناء عن جيوفينكو، من أجل قيد بيريرا، حيث لا يوجد مكانًا في قائمة الزعيم لقيد اللاعب البرازيلي الجديد.

اقرأ أيضًا..