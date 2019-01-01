جيسوس : القوة الشرائية والحضور الجماهيري في الدوري السعودي أفضل من البرتغالي

فريق الهلال أقوى بكثير من النصر، وهو الأقرب لتحقيق لقب الدوري الموسم الحالي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نشرت العديد من الصحف البرتغالية تصريحات المدير الفني جورج جيسوس المدير الفني المقال من قيادة نادي الهلال السعودي مؤخراً، والتي أطلقها حين وصوله إلى مطار لشبونة.

إدارة الفريق الهلالي أعلنت عن إقالة المدير الفني جورج جيسوس، وتعاقدت مع المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لنادي العين الإماراتي السابق.

جيسوس قال في تصريحاته للصحافة البرتغالية التي نقلتها "أبولا"، أن فريق الهلال أقوى بكثير من النصر، وهو الأقرب لتحقيق لقب الدوري الموسم الحالي.

وبالرد على سؤال الصحافة البرتغالية حول مهمة مواطنه روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر قال، أن مهمته ستكون صعبة في ظل تواجد فريق الهلال.

جيسوس: #الهلال الآن يتصدر الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط عن #النصر، ويمتلكون فريق جيد لتحقيق الألقاب. pic.twitter.com/wKrPMoDcrN — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 19, 2019

المدير الفني السابق لناديي بنفيكا وسبورتنج لشبونة أشاد بالكرة السعودية قائلاً، أن الملاعب السعودية يتواجد بها أكثر من 50 ألف متفرج خلال المباراة، على عكس مباريات الدوري البرتغالي التي يتواجد بها 10 آلاف مشجع.

جيسوس لن يفوت الفرصة للحديث عن تعاقد الهلال مع اللاعب الإيطالي سبيستيان جيوفينكو، وأوضح إنه السبب في هذه الصفقة وهو من طلبه، وبالتأكيد تواجده مع الهلال صفقة رائعة.

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وشدد جيسوس على القوة الشرائية الكبيرة التي تمتلكها الأندية السعودية، مشيراً إلى أنهم يمتلكون القدرة على ضم لاعب مقابل 20 مليون يورو.

وأنهى مدرب الهلال السابق ليكشف عن عدم رضاه الرحيل عن الفريق، موضحاً أنه كان يرغب في البقاء مع الفريق حتى شهر مايو، لكنهم مهتمون كثيرًا بدوري أبطال آسيا، الذي ربما ينتهي في أكتوبر القادم.