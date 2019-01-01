جيسوس: أعرف الهلال جيدًا.. ستكون مباراة قوية للغاية

الهلال يواجه فلامينجو في نصف نهائي مونديال الأندية

تحدث البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامينجو البرازيلي، عن مواجهة فريقه السابق الهلال السعودي ضمن مباريات نصف نهائي مونديال الأندية.

الهلال تأهل إلى نصف النهائي على حساب الترجي التونسي، بعد الفوز بمباراة الدور الثاني بنتيجة هدف دون رد، في لقاء قوي للغاية.

يستضيف ملعب "جاسم بن حمد" بالعاصمة القطرية الدوحة، المباراة يوم الأربعاء المقبل، بين الهلال وفلامينجو البرازيلي، حيث يسعى الثنائي لخطف بطاقة النهائي.

وقال جيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "الهلال كتاب مفتوح بالنسبة لي، أعرف اللاعبين جيدًا باستثناء لم أقم بتدريبه".

وتابع البرتغالي: "المباراة ليست سهلة أمام الهلال، منافسنا قوي للغاية ولا يستهان به، ويجب أن يكون لدينا التركيز أثناء مواجهته في اللقاء".

وأضاف جيسوس: "علاقتي باللاعبين في فريق الهلال جيدة بشكل كبير، سعيد بالتعامل معهم، وجلبت 4 لاعبين ومن بينهم جوميس الذي يقدم أداء جيد".