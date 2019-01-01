جيسوس: أجويرو أسطورة، وهذا ما سيحدث الموسم المقبل

تحدث المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، بكل وضوح وشفافية عن مستقبله الموسم المُقبل، وذلك ردًا على الشائعات التي تحوم حوله، بسبب جلوسه على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي.

واستبعد المهاجم الشاب سيناريو رحيله عن ملعب "الاتحاد" الموسم المُقبل، ونفس الأمر بالنسبة لزميله الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، واصفًا الأخير بالأسطورة، باعتباره الهداف التاريخي للسكاي بلوز.

وبعد مشاركته لمدة 30 دقيقة كبديل في اللقاء الافتتاحي لكوبا أمريكا، الذي انتهى بفوز منتخبه بثلاثية مقابل لا شيء لضيفه البوليفي، قال جيسوس لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "من المستحيل أن أرحل أنا أو أجويرو".

وأضاف "إنه أسطورة في النادي، وأفضل هداف في كل العصور. صحيح أريد اللعب باستمرار، لكني سعيد للغاية بمساعدة الفريق، وأكن كل الاحترام لأجويرو".

الرسام 🖌️



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من جهة أخرى، أعرب عن سعادته بثقة بيب جوارديولا، ومساهمته في انتصارات السيتي الأخيرة، على غرار ما فعله في مباراة نهائي الكأس ضد واتفورد، التي حسمها بطل البريميرليج بسداسية نظيفة، منهم ثنائية من توقيعه.

وعن مباراته الأخيرة مع السيتي الموسم المنقضي، قال "كانت مباراة مهمة للغاية، لقد كانت الأخيرة في الموسم وكنت سعيدًا بمساعدة زملائي وقدرتي على التسجيل في مباراة هامة كهذه".

الجدير بالذكر أن جيسوس جاء إلى مانشستر سيتي في شتاء 2017، قادمًا بالميراس البرازيلي مقابل رسوم تخطت حاجز الـ30 مليون يورو، وخلال هذه الفترة سجل مع الفريق 45 هدفًا من مشاركته في 99 مباراة في مختلف المسابقات، والأهم من ذلك، أنه تود مع السيتي بكل البطولات، آخرها الثلاثية المحلية الموسم المنصرم.