جيريس: السنغال كتاب مفتوح أمامنا.. ووصلنا لنصف النهائي ليس مفاجأة

تونس تواجه السنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث الفرنسي آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي، عن مواجهة السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر حاليًا.

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي، مواجهة تونس والسنغال، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، في تمام السادسة مساء غدًا.

وقال جيريس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنواجه منتخبًا قويًا، السنغال كتاب مفتوح أمامنا، وأعلم جميع اللاعبين جيدًا، وعلينا أن نمتلك مفاتيح لعبهم واختراق دفاعاتهم".

وأضاف: "أملك ذكريات رائعة مع منتخب السنغال وعلاقتي جيدة ببعض اللاعبين هناك، مثلما حدث مع مالي، ولكن يجب أن نتحدث عن لقاء الغد".

وتابع المدرب الفرنسي: "التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية كان هدفي منذ وصولي إلى مصر وليس مفاجئًا وصولي لهذا الدور".

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وكان جيريس تولى تدريب منتخب السنغال من قبل في الفترة ما بين 2013 – 2015، وتربطه علاقة قوية ببعض اللاعبين هناك.