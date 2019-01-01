جيريس: الاتحاد التونسي راضٍ عنا ولم أندم على استبعاد معلول

المدرب الفني لمنتخب تونس لا يخشى مصير مصر والكاميرون والمغرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

رفض الفرنسي آلان جيريس؛ المدير الفني لمنتخب تونس، التعليق على مطالب الجماهير بإقالته خلال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الروح المعنوية للاعبيه مرتفعة قبل مواجهة غانا.

نسور قرطاج يواجهون النجوم السوداء غدًا الإثنين، ضمن دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا مصر 2019، على استاد الإسماعيلية.

وقال جيريس، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "الروح المعنوية للاعبين عالية للغاية، بالفعل واجهنا صعوبات في اللقاء الأخير أمام موريتانيا، لكننا درسنا دور المجموعات من كافة الجوانب، لمنع تكرار الأخطاء التي وقعنا بها، خاصة من الناحية الدفاعية".

وأضاف: "غانا منتخب متجانس للغاية، ولديه خط هجوم مميز، لكننا كذلك فريق ممتاز وصححنا أخطائنا، وسنكون جاهزين للقاء الغد".

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بسؤاله عما تردد من مطالب بإقالته عقب دور المجموعات، رفض التعليق مكتفيًا: "تعلمنا الدرس جيدًا، وواجهتنا عديد الصعوبات، التي نتمنى تجنبها في الأدوار المقبلة".

عن توجيه الانتقادات له مباراة تلو الأخرى باستبعاد الظهير الأيسر علي معلول: "لست نادمًا على قراري، ولدي ثقة كبيرة في القائمة الحالية، بجانب أن الاتحاد التونسي راضٍ عن الأداء بعد التأهل لدور الـ16".

واختتم: "البطولة تشهد عديد المفاجآت، خرجت مصر والكاميرون والمغرب وهي فرق كبيرة وكانت مرشحة للقب، لكن كل هذا لا يشغلنا، فكر نفكر في لقاء الغد".

يذكر أن تونس حصد ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات بدور المجموعات بأداء باهت، لتتأهل إلى دور الـ16 كثاني المجموعة الخامسة.

أما غانا فكانت أول المجموعة السادسة رصيد خمس نقاط، جمعتها من فوز وحيد وتعادلين.