الانتقالات

جيريرو يعلق على انتقاله إلى باريس سان جيرمان

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Getty Images
المدافع البرتغالي يرتبط ببطل فرنسا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

نفى رافائيل جيريرو، الظهير الأيسر لبوروسيا دورتموند الشائعات التي ربطته بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

وذكرت مصادر فرنسية أن مفاوضات متقدمة دارت في الأيام المقبلة من أجل نقل اللاعب البرتغالي للعاصمة الفرنسية.

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ورد جيريرو عبر "تويتر" على تقرير من "باريس يونايتد" يتحدث عن الأمر قائلاً: "ليس صحيحاً، لا أتحدث عادة في تلك الأمور، ولكن كفى كلاماً كاذباً".

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جيريرو يملك مشواراً طويلا في الملاعب الفرنسية، إذ سبق له اللعب مع كون ولوريان.

ولم يلعب جيريرو أي من لقاءات بوروسيا دورتموند هذا الموسم بالبوندسليجا، وشارك فقط في كأس السوبر.

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