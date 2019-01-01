جيريرو يعلق على انتقاله إلى باريس سان جيرمان
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هيثم محمد فيسبوك تويتر
نفى رافائيل جيريرو، الظهير الأيسر لبوروسيا دورتموند الشائعات التي ربطته بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.
وذكرت مصادر فرنسية أن مفاوضات متقدمة ستدور في الأيام المقبلة من أجل نقل اللاعب البرتغالي للعاصمة الفرنسية.
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ورد جيريرو عبر "تويتر" على تقرير من "باريس يونايتد" يتحدث عن الأمر قائلاً: "ليس صحيحاً، لا أتحدث عادة في تلك الأمور، ولكن كفى كلاماً كاذباً".
Faux .. je répond rarement mais svp arrêtez de partager de fausses informations ..— Raphaël Guerreiro (@RaphGuerreiro) August 24, 2019
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جيريرو يملك مشواراً طويلًا في الملاعب الفرنسية، إذ سبق له اللعب مع كون ولوريان.
ولم يلعب جيريرو أي من لقاءات بوروسيا دورتموند هذا الموسم بالبوندسليجا، وشارك فقط في كأس السوبر.