جيرو يأمل في تجديد عقده مع تشيلسي

جيرو يأمل في تجديد عقده مع تشيلسي

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن اللاعب الفرنسي أوليفير جيرو يمني النفس بتجديد تعاقده مع تشيلسي.

وكان جيرو البالغ من العُمر 32 عامًا قد انتقل من آرسنال إلى تشيلسي في فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي، وأحرز أربعة أهداف في 12 مباراة لعبها كأساسي و20 احتياطي في البريميرليج.

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ومن المقرر أن ينتهي عقد اللاعب الحالي مع تشيلسي بنهاية هذا الموسم، ومن المتوقع أن يجدد اللاعب لعام إضافي وفقًا لسياسة تشيلسي التي لا تمنح عقودًا أكثر من عام واحد للاعبين الذين تخطوا الثلاثين من عمرهم.

ولا يلعب جيرو بشكل أساسي مع الفريق حاليًا، وذلك بسبب اعتماد ماوريسيو ساري مدرب البلوز على المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي دربه من قبل في صفوف نابولي والقادم مؤخرًا إلى قلعة ستامفورد بريدج على سبيل الإعارة من يوفنتوس حتى عام 2020.