جيرو: نلعب بلا خوف مع لامبارد

المهاجم الفرنسي يثق بمدربه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي إعجابه بمدرب الفريق فرانك لامبارد، واعتقاده بأن فترته ستشهد لعب تشيلسي بحرية وبلا خوف في ستامفورد بريدج.

وقال جيرو:"لامبارد يحاول دائماً أن يبقى إيجابياً، لن يحتد علينا حين لا نلعب بشكل جيد وسيحفزنا للغاية حين نلعب جيداً".

وأضاف:"إنه دائماً ما يحاول تحليل الوضع، ولقد قال أنه فخور بأدائنا في المباريات السابقة، لقد قال أنه من الصعب تقبل الخسارة بهذا الشكل، ولكننا نحتاج لرفع رؤوسنا".

وأوضح:"بصراحة لقد كان شعوراً مؤلماً عقب المباراة، لقد أظهرنا شخصية قوية كفريق بعد النتيجة الثقيلة في أولد ترافورد".

وتابع:"الكل قال أن ليفربول كان المرشح للفوز بالسوبر الأوروبي ولكننا لعبنا على الأقل بنفس جودتهم وخلقنا الكثير من الفرص وشعرنا أن فرصنا كانت الأفضل لتسجيل الهدف الثالث والفوز بالمباراة".

وكان لامبارد قد خسر أول مباراتين له كمدرب، الأولى على يد مانشستر يونايتد في أول أسابيع البريميرليج برباعية نظيفة، والثانية أمام ليفربول بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في السوبر الأوروبي.