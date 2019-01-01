جيرو: فخور بلقب الدوري الأوروبي ولا أنسى فترتي في أرسنال

تعرف على تصريحات جيرو بعد فوز تشيلسي على أرسنال في الدوري الأوروبي

أكد أولييفيه جيرو، مهاجم تشيلسي، أنّ الفريق يستحق التتويج بلقب الدوري الأوروبي نظرًا لما قدمه طوال الموسم متذكرًا فترته مع أرسنال.

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

وقال جيرو في تصريحات عقب المباراة: "قدمنا شوط أول جيد ولكننا لم نسجل أي هدف ونجحنا في التعويض بالشوط الثاني. لقد لعبنا نهائي مميز".

وتابع: "أنا فخور للغاية بما حققناه لأن الفريق يستحق التتويج بلقب الموسم الجاري، أنا فخور بوجودي في تشيلسي وتحقيق لقبين في موسمين فقط".

في غفلة من الجميع 😅

هذا الكرواتي يتوّج بالقب الأوروبي الثالث في العام الثالث على التوالي ✨



▪️2 دوري أبطال رفقة ريال مدريد

▪️الدوري الأوروبي رفقة تشيلسي #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/BRyEpACSKp — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 29, 2019

صاحب الـ 32 عامًا لم ينسى الدور الذي قدمه أرسنال له في مسيرته الكروية وسمح له الفرصة بالتألق والمشاركة في بطولات كبيرة، موضحًا أنّه لم يرغب في الاحتفال رغم سعادته بالفوز.

واختتم: "حينما أحصل على فرصة للمشاركة فإنني أقوم بكل ما لدي، ولقد كان هدفنا الفوز بالدوري الأوروبي بعد الوصول إلى مركز مؤهل لدوري الأبطال ونجحنا في تحقيق الهدفين".

جيرو أصبح أول لاعب فرنسي يسجل 11 هدفًا في نسخة واحدة من بطولة قارية عبر التاريخ.