جيرو غير واثق من البقاء في تشيلسي بعد قدوم هيجواين

المهاجم الفرنسي أوليفير جيرو يحيط الغموض حول مستقبله مع تشيلسي بتصريحاته الأخيرة

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشفت قناة كانال بلوس الفرنسية عن لقاء أجرته مع مهاجم تشيلسي أوليفير جيرو قبل انضمام هيجواين رسميًا للبلوز.

ويتعرض جيرو المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا لانتقادات عديدة لضعف مردوده التهديفي أمام مرمى الخصم مع تشيلسي.

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وعن هذا الأمر قال جيرو: "الجميع ينتظر من المهاجم إحراز الأهداف، أنا رابع أفضل هداف في تاريخ فرنسا ولكن لا أحد يذكر ذلك".

كما أضاف لاعب آرسنال السابق: "المدرب يشارك هازارد في الهجوم، وهو ما قد يضعف المردود التهديفي للمهاجم، ولكن هازارد هو أفضل لاعب لعبت بجواره، إذا قرر النادي شراء هيجواين فسيحيط الغموض حول مستقبلي مع الفريق".

وواصل اللاعب الفرنسي حديثه وقال: "لم أرفض العودة لفرنسا، مارسيليا وليون فريقين عظيمين، ولكني أفكر في البقاء في البريميرليج لفترة أطول".

يشار إلى أن تشيلسي كان قد تخلى عن لاعبه الإسباني ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لأتلتيكو مدريد.