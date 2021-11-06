جيرو : عودة بنزيما أضرت بمنتخب فرنسا !

يؤمن أوليفييه جيرو مهاجم نادي ميلان الإيطالي، أن عودة كريم بنزيما إلى منتخب فرنسا أضرت بالفريق بشكل كبير.

بنزيما غاب عن الديوك لسنوات، قبل أن يعود مرة أخرى في يورو 2020 ويقدم مستويات طيبة قبل خروج الفريق أمام سويسرا في دور الـ16.

مهاجم ريال مدريد قاد فرنسا بعدها للفوز بدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على إسبانيا 2/1، ومع ذلك يعتقد جيرو أن عودته تسببت في بعض المشاكل.

وقال جيرو في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية:"ليس لدي أي مشاكل مع كريم، ولكن عودته خلقت خللًا تكتيكيًا في طريقة لعبنا".

وأضاف:"الأمر كان واضحًا في بعض المباريات، ولحسن الحظ تم تخفيف الأمر سريعًا كما حدث في دوري الأمم، ولكن في العموم نحن بحاجة إلى وقت للتكيف على هذا التغيير".

واستكمل حديثه:"على الرغم من كل ذلك، فإن بنزيما أحدث ثورة في طريقة لعبنا، خاصة في أسلوب هجومي، والتغيير لن نشاهد نتيجته بين عشية وضحاها خاصة في بطولة مثل اليورو، لذلك الأمر بحاجة لبعض الوقت".

وأما عن عدم إبلاغ المدرب ديدييه ديشان له بعودة بنزيما:"كنت سأشعر بالامتنان لو أخبرني بذلك، لكن هذا قراره ويمكنني تفهمه".

وعن مشكلته مع كيليان مبابي في اليورو:"بعد ظهر ذلك اليوم الذي وقعت فيه الحادثة، التقيت مع مبابي لتوضيح الأمر، والمشكلة استغرقت 48 ساعة فقط".

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يذكر أن جيرو نجح في تسجيل 46 هدفًا في 110 مباراة مع فرنسا، وساهم في فوز الديوك بكأس العالم 2018 في روسيا.