جيرو: انتصار مالمو أعاد الثقة قبل مانشستر سيتي

نهائي مهم لتشيلسي الأحد المقبل مع بطل إنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، بانتصار فريقه على مالمو ضمن الدوري الأوروبي واعتبره خطوة لاستعادة الثقة قبل مقابلة مانشستر سيتي في نهائي كاراباو.

وانتصر تشيلسي بثلاثية نظيفة على مالمو مساء الخميس ضمن إياب دور ال32 للدوري الأوروبي بعد سابق فوزه بهدفين لهدف ذهاباً بالسويد.

وقال الفرنسي للصحافة بعد المباراة: "احتجنا لاسترجاع الثقة وتحقيق الانتصار، خصوصاً دفاعياً كانت مهمة نظافة الشباك، كنا أقوياء في الخلف وطموحين بالأمام".

وواصل: "كانت مباراة جيدة، أنهينا المهمة بنجاح والآن نركز على المباراة المقبلة، توقعنا أن يضغطوا عالياً، لذا الحلول كانت صعبة، المدرب طلب مننا اللعب بسرعة بين الخطوط".

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وختم: "انتصار يعيد الثقة التي نحتاجها، نحتاج للعب أمام سيتي وكأنه نهائي ونتعلم من الأخطاء، أنا متأكد أننا سنؤدي أفضل".

ويلعب تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو مساء الأحد المقبل.