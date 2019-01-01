جيرو: الفوز على ألبانيا كان هامًا من أجل الثقة

أوليفييه جيرو نجم منتخب فرنسا سعيد بالأداء والفوز على ألبانيا في تصفيات أمم أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب الفرنسي أوليفييه جيرو نجم تشيلسي ومنتخب الديوك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه اليوم أمام منتخب ألبانيا في تصفيات أمم أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيرو وأكد خلالها أن الفريق قدم مباراة جيدة، ونجح في استعادة الثقة المفقودة من خلالها، ووافقه زميله كينجسلي كومان الذي سجل هدفين.

📊🎯 أكثر من سجل أهداف للمنتخب الفرنسي في التاريخ



▪️ هنري 51 هدف

▪️ بلاتيني 41 هدف

⭕️ جيرو 36 هدف

▪️ تريزيجيه 34 هدف

▪️ زيدان 31 هدف



جيرو هو الوحيد في القائمة الذي لم يعتزل اللعب حتى الآن ✋ pic.twitter.com/xZB22tTEBG — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 7, 2019

وقال كومان: "لقد كانت مباراة جيدة بالنسبة لي، لقد قمنا بكل شيء، وحققنا الفوز بأربعة أهداف، أنا سعيد من أجل الفريق، النتيجة تعكس شخصيتنا في المباراة".

وأضاف زميله أوليفييه جيرو: "اللعب في ملعب فرنسا دومًا ما يكون مميزًا، لقد كان من الهام بالنسبة لنا أن نحقق الفوز".

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وأكمل: "لقد كان من الجيد أن نظهر بتلك الفاعلية، هذا كان هامًا من أجل ثقتنا في أنفسنا، أعتقد أن الجميع نجح في إمتاع نفسه الليلة".

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان قد حقق الفوز الليلة أمام ألبانيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الجولة الخامسة من تصفيات أمم أوروبا ٢٠٢٠.