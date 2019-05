جيرو .. الفرنسي الأفضل في أوروبا

سجل أوليفييه جيرو، مهاجم تشيلسي، أول أهداف مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام أرسنال ليحقق رقمًا قياسيًا مميزًا.

تشيلسي انتصر برباعية لهدف على أرسنال ليحصد بطولة الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

ووصل نجم البلوز إلى الهدف رقم 11 له في الدوري الأوروبي خلال الموسم الحالي ليصبح أول فرنسي في التاريخ يسجل هذا العدد من الأهداف في نسخة واحدة من بطولة قارية سواء في الأبطال أو اليوربا ليج.

كما أصبح جيرو رابع فرنسي يسجل في نهائي اليوربا ليج بعد كيفين جاميرو مع إشبيلية 2016 وبول بوجبا مع مانشستر يونايتد في 2017 والعام الماضي أجرز أنطوان جريزمان مع أتلتيكو مدريد.

كما أنّه أول لاعب يسجل 11 هدفًا في نسخة واحدة من بطولة قارية لفريق إنجليزي منذ 2004-2005 حينما أحرز آلان شيرار لصالح نيوكاسل العدد ذاته من الأهداف.

11 - Olivier Giroud is the first player to score 11 goals in major European competition for an English club since Alan Shearer scored 11 in 2004-05 for . Lead. #UELfinal #CHEARS pic.twitter.com/S4587zwXYH