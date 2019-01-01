جيرسون حزين بسبب تفضيل روما على برشلونة

مشوار سلبي للبرازيلي في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف والد ووكيل جيرسون، لاعب فلامينجو الحالي وروما سابقاً عن حزنه بسبب عدم انتقال نجله إلى برشلونة.

جيرسون انتقل هذا الصيف إلى فلامينجو من روما، ولعب الموسم الماضي معاراً إلى فيورنتينا بعد فشله في المشاركة أساسياً مع الجيالوروسي.

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وقال والد جيرسون مع "جلوبو": "كان هناك اتفاق من قبل برشلونة من أجل شراء اللاعب، ولكن رئيس فلومينينزي أخبرني أن روما قدم عرضاً سحرياً".

وأضاف: "أخبرني أن النادي يعاني مادياً ولا يدفع الرواتب، الآن أنا خبرتي أكبر وأعرف أن كان يجب أن أرفض العرض وننتقل إلى برشلونة".

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ودفع روما وقتها 11.8 مليون يورو لضم جيرسون من صفوف فلومينينزي.

ولعب جيرسون مع روما 42 مباراة بكل المسابقات على مدار الأعوام الثلاثة التي قضاها في صفوفه.