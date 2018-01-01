جيرالدو: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. وفضلت الأهلي عن عروض أخرى

جيرالدو يدعم صفوف الأهلي في النصف الثاني من الموسم

فيسبوك تويتر عبده الليثي

تحدث الأنجولي جيرالدو، لاعب الأهلي المصري الجديد، عن انضمامه للقلعة الحمراء رغم العروض التي قدمت له مؤخرًا.

وكان جيرالدو قد انضم للأهلي رسميًا، الشهر الجاري، لتدعيم صفوف الأحمر في النصف الثاني من الموسم الحالي بالدوري المصري.

وقال جيرالدو في تصريحات صحفية، إنه فضل الأهلي عن الكثير من العروض قبل الموافقة على عرض القلعة الحمراء. اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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وأضاف: "حزين لعدم تمكني من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية، بسبب مشاركتي مع أول أغسطس".

واختتم تصريحاته: "أشجع ليفربول الإنجليزي بسبب عشقي لطريقة لعب محمد صلاح، أنه من أفضل لاعبي العالم، ولا يقل عن ميسي ورنالدو شيئًا".

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ويعتبر جيرالدو من أفضل اللاعبين في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، مع أول أغسطس الأنجولي، حيث ساهم جيلبرتو نجم الأهلي السابق في إتمام الصفقة.