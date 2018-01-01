جيرارد يُلقي كرة "إيجاريا" في ملعب ليفربول!

جيرارد يتحدث عن مشكلة إيجاريا لاعب ليفربول المعار لرينجرز

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألقى ستيفن جيرارد المدير الفني لرينجرز الكرة في ملعب ليفربول فيما يخص لاعب الفريق المعار من الريدز "أوفي إيجاريا" والذي لا يعيش أفضل أيامه في اسكتلندا حاليًا.

وانتقل لاعب الوسط الشاب لرينجرز بالإعارة لموسم واحد من ليفربول، لكنه قام مؤخرًا بحذف كل ما يُشير لناديه الاسكتلندي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، إشارة فيما يبدو لغضبه من استبعاده من رحلة الفريق الأخيرة إلى النمسا لمواجهة أوستريا فيينا في الدوري الأوروبي.

وأكد جيرارد أنه سيتحدث مع إيجاريا للحديث عن مستقبله لكن معترفًا في نفس الوقت أنه لا يعلم إن كان هناك مشكلة لدى اللاعب، مضيفًا "هذا ما سأحاول معرفته خلال حديثي معه. كان رائعًا في بعض الأوقات، لكني أعتقد أنه تراجع قليلًا خلال اليومين الأخيرين، لذا علي أن أعرف ما الأمر".

"أوفي ولد هادئ جدًا، هو لا يعطيك الكثير. علي أن أدخل لأعماقه وأحاول اكتشاف ما الذي يحدث معه. هو ولد صغير يعيش بعيدًا عن عائلته، ربما حدثت أمور جديدة في حياته لا أعرفها".

مع هذا، أوضح جيرارد أن الوضع ربما يكون خارج عن سيطرته وأن ليفربول قد يكون مطالبًا بالتدخل وتحمل مسؤولية الأمر، مضيفًا "الحقيقة أنه لاعب ليفربول والنادي عليه تقريبًا تحمل مسؤولية الأمر. نعم، نحن نمتلك اللاعب بصيغة الإعارة حتى نهاية الموسم لكنني لن أبقي لاعبًا غير سعيدًا في الفريق. لن أقف في طريق أي لاعب سواء كان مرتبط معنا بعقد دائم أو إعارة. أريد وجود اللاعبين الملتزمين تمامًا والذين لديهم الرغبة في المساعدة واللعب هنا".