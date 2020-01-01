جيرارد يكشف عن نصيحة كلوب "الثمنية" له

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يمنح ستيفين جيرارد النصيحة الأفضل في مسيرته بحسب تصريح أسطورة الريدز.

كشف ستيفين جيرارد نجم فريق ليفربول المعتزل والمدير الفني الحالي لرينجرز الاسكتلندي عن نصيحة الألماني يورجن كلوب له.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيرارد وأكد خلالها أن كلوب منحه النصيحة الأفضل في مسيرته التدريبية حتى يومنا هذا.

وقال جيرارد: "أفضل ما فعلته في بداية مشواري التدريبي هو ابتعادي عن العدسات لفترة ليست بالقليلة".

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وأضاف: "حظيت بمناقشة مفتوحة وصادقة مع يورجن كلوب لحوالي ساعتين وأعطاني خلالها عدة نصائح وأخبرني ألا أدخل عالم التدريب كستيفين جيرارد وأن أرمي بكل تاريخي خلفي".

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وأكمل: "قال لي أن أبدأ من الصفر وأحصل على الخبرة وأن أقع في الأخطاء وأتعلم منها وأن أجرب أكثر من تكتيك وطريقة لعب".

وأردف: "لقد رأيت العديد من النجوم يدخلون لعالم التدريب فقط لأنهم نجوم لكن ذلك لم ينجح معهم، أعتقد أن تلك النصيحة كانت الأفضل ولن أحصل على أحسن منها".

وأنهى تصريحاته: "لقد وقعت في العديد من الأخطاء منذ بدايتي قبل عامين لكنني أتعلم منها، وفي هذا العمل من المستحيل ألا تقع في الأخطاء فأنت في النهاية تواجه غيرك من العقول".

جدير بالذكر أن جيرارد يتولى تدريب رينجرز الاسكتلندي منذ موسمين ويحتل الفريق حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المحلي.