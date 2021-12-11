جيرارد "يقصف جبهة" أوين: لم أخن ليفربول لأخشى العودة لأنفيلد!

لم يفوت مدرب أستون فيلا، ستيفن جيرارد، فرصة السخرية من أسطورة ليفربول مايكل أوين بعد مباراة الريدز وفريقه في الدوري الإنجليزي.

وعاد جيرارد إلى ملعب أنفيلد بعد سنوات من الابتعاد، ولكن هذه المرة كمدرب وخصم لليفربول، وخسر بهدف نظيف من توقيع محمد صلاح.

بجانب تصريحاته التي انتقد فيها التحكيم والدولي المصري واتهم ليفربول بالتحصل على ركلة جزاء غير صحيحة، ترك جيرارد بصمة أخرى في حديث مع أوين.

أوين الذي ترك ليفربول ولعب لمانشستر يونايتد وريال مدريد وغيرها من الأندية سأل جيرارد بعد المباراة "ما هي مشاعر عودتك إلى أنفيلد؟".

كما أضاف "يجب عليّ أن أعترف، لقد كرهت العودة للعب ضد ليفربول، فماذا عنك".

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رد جيرارد لم يكن رحيمًا أبدًا بأسطورة الكرة الإنجليزية، فقال له "إذا كنت ألعب في مانشستر يونايتد، فإنني حقًا كنت سأكره العودة لأنفيلد".

مدرب أستون فيلا أشار هنا إلى خيانة أوين الكبرى لليفربول بالانتقال إلى الغريم التقليدي يونايتد، والتي لا تزال تطارده حتى الآن.

في النهاية، انفجر أوين ضحكًا وكذلك أسطورة ليفربول روبي فاولر، ولم يتعامل الإنجليزي مع الأمر باعتباره إهانة أو رسالة مبطنة.