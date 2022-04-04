جيرارد يسخر من سقوطه الشهير: سأكون رخيصًا لو انتقدت أمثالي!

أكد ستيفين جيرارد المدير الفني لنادي أستون فيلا أن انتقاد نجوم فريقه لسقوطهم بنفس طريقة انزلاقه ضد تشيلسي سيكون أمرًا حقيرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب أن تسبب سقوط مدافعيه في الخسارة من وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وقال جيرارد: عن الخطأ الدفاعي لفريقه ضد وولفرهامبتون "أي شكوى أو توجيه لأصابع الاتهامات مني سيكون أمرًا رخيصًا، ولن أقوم به بكل تأكيد".

وأضاف: "ربما كان الأمر متعلقًا بملعب المباراة، لكن في الواقع لقد منحنا الخصم هدفًا في مرمانا وكان له تأثيرًا كبيرًا علينا".

وخسر أستون فيلا المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد، وكان الهدف الثاني في شباك الفريق هدفًا عكسيًا عن طريق أشلي يونج.

وهبط أستون فيلا للمركز الـ 11 بجدول الترتيب برصيد 36 بسبب انتصار كريستال بالاس الكبير على آرسنال مساء الإثنين.

جدير بالذكر أن جيرارد كان قد خسر آخر ثلاثة لقاءات له مع الفريق في الدوري الإنجليزي، ضد آرسنال ووست هام أيضًا.