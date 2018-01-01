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جيرارد يرغب في ضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق

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ويلفيرد زاها على رأس رغبات ستيفين جيرارد مدرب ليفربول

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية عن رغبة ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق رينجرز الأسكتلندي في التعاقد مع مهاجم كريستال بالاس ويلفيرد زاها.

زاها البالغ من العُمر 26 عامًا كان قد وقع على عقد في بداية الموسم يربطه مع كريستال بالاس لخمس سنوات، مقابل حصوله على راتب أسبوعي يقدر بـ 130 ألف جنيه إسترليني.

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على الرغم من ذلك، فأن مالك النادي كان قد ألمح في رغبته في التعاقد مع مهاجم ليفربول الشاب دومنيك سولانكي في ميركاتو الشتاء، وهو ما أكده أيضًا مدرب الفريق روي هودسون.

وارتبط اسم زاها الذي كان آخر صفقة للمدرب الأسطوري سير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد بالانتقال للدوري الصيني، أو الانضمام لفريق رينجرز الذي يدربه حاليًا أسطورة ليفربول ستيفين جيرارد.

يذكر أن زاها البالغ من العُمر 26 عامًا من خريج أكاديمية كريستال بالاس.

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