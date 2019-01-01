جيرارد يحلل سر أفضلية ليفربول على خصومه محليًا وقاريًا

القائد السابق يتغزل في يورجن كلوب وبصمته على ليفربول

أثنى أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، على بصمة المدرب الألماني يورجن كلوب مع الفريق، خاصة بعدما جعل الريدز في آخر عامين، يبدو وكأنه دائمًا الطرف الأقوى والأوفر حظًا من خصومه، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وأرجع الزعيم سبب تفوق أحمر الميرسيسايد بهذه الطريقة، لقوته الهائلة في ثلاثة مراكز، والإشارة إلى ثلاثي الرعب المتمثل في محمد صلاح، ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بالإضافة لحائط السد المنيع فيرجيل فان دايك في الدفاع، وخلفه الحارس العملاق أليسون بكير.

وقال مدرب رينجرز في حديثه مع موقع ليقربول الرسمي "الأوضاع تبدو رائعة منذ فترة، وبالنظر إلى الفريق في آخر عامين، سنلاحظ بصمة وفلسفة المدرب الواضحة على أداء اللاعبين، وأنا أستمتع بمشاهدة ذلك".

وأضاف "أعتقد دائمًا أنهم الطرف الأقوى بغض النظر عن منافسهم سواء كان في دوري الأبطال أو في أي مباراة محلية، بالنسبة لي. أنظر دائمًا لليفربول على أنه الطرف المفضل أمام منافسيه".

وعن السبب قال "في وجود ثلاثي الهجوم والطريقة التي يلعبون بها، يكون من الصعب إيقافهم، ومن الواضح أن فان دايك أضاف الكثير للفريق وأيضًا الحارس، حتى باقي اللاعبين حولهم ليسوا سيئين، لذا يستمتع الجميع بمشاهدة الفريق، والجماهير سعيدة برؤية الفريق في صدارة الدوري".

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وختم المدرب المستقبلي للريدز "أنا متأكد أن كلوب يفكر في نفس الشيء مثلي.. هو التعامل مع كل مباراة على حدا، وبعد الفوز يأتي التفكير في المباراة التالية".