جيرارد يُبدي تعجبه من كاراجر بسبب سواريز!

هل كاراجر على حد؟

لم يخفِ ستيفان جيرارد، أسطورة ليفربول، والمدير الفني الحالي لرينجرز الاسكتلندي، تعجبه من تغاضي جيمي كاراجر، أسطورة الليفر، وضع لويس سواريز في تشكيلته لأفضل اللاعبين في العقد الأخير من الدوري الإنجليزي.

سواريز له تجربة كبيرة مع ليفربول، حيث انضم إلى الريدز في 2011 ورحل في 2014 بعدما سجل 65 هدفًا وصنع 22 آخرين خلال 110 مباراة له بالقميص الأحمر.

لكن هذا لم يكن شفيعًا له لدى كاراجر، والذي فضّل أن يضع جاريث بيل على سواريز، مبررًا ذلك بأن لاعب ريال مدريد الحالي قدّم أداءً مبهرًا خلال فترته في توتنهام وكان هذا الأمر لا يمكن مقارنته بأي لاعب آخر.

بدوره، فإن جيرارد أبدى على الملأ تعجبه عندما قرأ تشكيلة كاراجر، حيث قال "إنه أمر مثير للاهتمام، كنت لأضعه في تشكيلتي بصراحة.".

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في الوقت نفسه، فإن جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد، وضع سواريز في تشكيلته، على الرغم من العداوة الكبيرة التي يكنها أي مشجع للشياطين الحمر لنجم وأسطورة من أساطير ليفربول.

نيفيل قال حول الأمر "سواريز ظاهرة كلاعب، لا يمكن أن تصدق قدراته." بينما قال كاراجر "لم يكن بيل في الدوري لمدة عقد كامل ولكنه فاز بأفضل لاعب في البطولة مرتين، لذلك فضلته.".

عمومًا، أتت تشكيلة كاراجر على النحو التالي:

دافيد دي خيا

زاباليتا - فيرجيل فان دايك - فينسنت كومباني - سيزار أزبيليكويتا

كانتي - يايا توريه

جاريث بيل - دافيد سيلفا - إيدين هازارد

سيرخيو أجويرو

بينما تشكيلة نيفيل كانت:

دافيد دي خيا

زاباليتا - فيرجيل فان دايك - فينسنت كومباني - سيزار أزبيليكويتا

إيدين هازارد - يايا توريه - دافيد سيلفا

هاري كين - لويس سواريز - سيرخيو أجويرو