جيرارد: تخلصنا من أشباح 2014، ولويس سواريز لم يكن يحترم أحدًا في ليفربول!

نجم برشلونة لم يكن يحترم أحدًا خلال تدريبات الريدز

بينما ينتظر رؤية فريقه السابق يتوج يرفع كأس الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، استعاد ستيفن جيرارد ذكرياته بقميص ليفربول مع زميله الأسبق لويس سواريز، معترفًا بأن نجم برشلونة لم يكن يحترم أحدًا خلال تدريبات الريدز!

وينتظر أن يتوج الريدز رسميًا اليوم بطلًا لإنجلترا بعد مباراة الليلة الأخيرة على أرضهم هذا الموسم ضد تشيلسي في الدوري، حيث إنها المرة الأولى منذ عام 1990 التي ينجح فيها ليفربول بعد أربع مرات حل فيها في المركز الثاني.

وأثناء حديثه لقناة بي بي سي، أكد مدرب رينجرز الاسكتلندي وقائد ليفربول التاريخي أن لاعبًا واحدًا أقوى من باقي اللاعبين خلال أيام لعبه في أنفيلد.

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حيث قال "الكثير من المهاجمين الذين اعتدنا التوقيع معهم محترمين مثل جيمي كاراجر وأسماء أخرى في الفريق ، لكن (لويس سواريز) لم يحترم أي شخص في التدريبات".

وأضاف " كان دائمًا ضد زملاؤه ، يُعاندهم ويرفعهم بمرفقه ، وأعتقد أن هذا ليس ما تراه عادة في التدريبات ، وعادة ما ترى الكثير من الاحترام لكن لويس كان يراوغ أي شخص ويتغلب على أي مدافع".

وأتم "لقد عرفت على الفور في غضون أيام بدلاً من أسابيع أنه سيكون أفضل لاعب في ليفربول.".

حيث أكد أسطورة أنفيلد ستيفن جيرارد أن ليفربول أنهى انتظاره الطويل بالفوز ببطولة الدورى الإنجليزي، و قد تخلصوا من أشباح فشلهم في الفوز بلقب عام 2014.

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وقال قائد ليفربول السابق ، الذي أصبح الآن مدرباً في فريق رينجرز الاسكتلندي: "أولاً وقبل كل شيء ، كان من الرائع بالنسبة لي أن أتخلص من كابوس فشلي عام 2014 ، كان الأمر بالتأكيد مصدر ارتياح كبير".

وتابع "لكوني من مشجعي ليفربول ولاعبًا سابقًا ، فقد طال الانتظار وأنا ما زلت على اتصال مع الكثير من اللاعبين الموجودين في غرفة الملابس ، لذلك شارك الكثير منهم هذا الألم معي".

وواصل "لقد كان الأمر رائعًا بالنسبة لجميع الأشخاص المرتبطين بالنادي ولكن كانت المشاعر مختلطة من نواح عديدة بسبب تجربتي الخاصة ، وكوني معجبًا ولاعبًا سابقًا والعديد من عائلتي هم من مشجعي ليفربول أيضًا".

وأضاف "لأكون صريحًا معك ، ما زلت على ارتفاع كبير حقًا أشاهد جميع التغطية التلفزيونية وأرى كل المشاعر تتطاير."

يعتقد جيرارد أن توظيف لاعبين على وجه الخصوص ساعد في تحويل ليفربول من المتنافسين إلى الأبطال.

وأكمل حديثه قائلًا : "الجزءان الرئيسيان في ليفربول هما الحارس أليسون بيكر و فيرجيل فان دايك ، لأسباب واضحة".

واختتم "أعتقد أن ليفربول كان فريقًا جيدًا وفريقًا مثيرًا قبل أن يأتي فان دايك والحارس ، لكنهما قاما بتحويلهم تمامًا إلى فريق من الطراز العالمي وأكتملت البانوراما معهم ، إنهما استثنائيان تمامًا".