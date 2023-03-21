جيرارد بيكيه يسرب اعتزال أحد نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة

قائد برشلونة السابق يكشف تفاصيل لم يكشفها أحد قبله

تحدث لاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه في تصريحاته مؤخرًا كاشفًا الاعتزال القريب لزميله السابق في برشلونة وأحد أفراد الجيل الذهبي للفريق الكتالوني مع المدرب بيب جوارديولا، بويان كركيتش.

وقال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية إن كركيتش سيعتزل في كامب نو، مؤكدًا أنه سيحضر هذا الحدث.

وأكد بيكيه أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا والذي لعب 91 مباراة بقميص برشلونة في كافة البطولات وكان أحد أفراد الجيل الذهبي الذي حقق السداسية التاريخية في موسم 2008-2009.

واختار كركيتش أن يعتزل على الملعب الذي نثر فيه إبداعه طيلة الأربع سنوات مع البلوجرانا، وهو اللاعب الذي ظهر في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بآمال كبيرة بين جماهير برشلونة.

ولكن سرعان ما تعرضت مسيرته للانخفاض الشديد تحت تأثير الإصابات ووجود العديد من اللاعبين الأفذاذ في ذلك الجيل من برشلونة.