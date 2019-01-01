جيرارد إلى توريس: جعلت كل تمريراتي السيئة تبدو جيدة

قائد الريدز السابق يودع النينو عقب اعتزاله..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدم ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق رسالة خاصة لزميله السابق فيرناندو توريس عقب إعلان الأخير اعتزاله اليوم.

وقال جيرارد:"أتمنى لك الأفضل في المستقبل، لقد حظيت بمسيرة عظيمة. أحببت اللعب معك وقضاء الوقت معك في غرفة الملابس، سأحب أن أعيش تلك الأيام مجدداً".

وأضاف:"حين كنت أحصل على الكرة في خط الوسط، كنت أعلم أنك ستركض خلف دفاع الخصم وأني سأستطيع إيجادك مباشرة، لقد حولت كل تمريراتي السيئة إلى جيدة وحصلت على الكثير من التمريرات الحاسمة".

وتابع:"أتمنى لك حظاً طيباً أنت وعائلتك، وأتطلع ليوم في المستقبل تتقاطع به طرقنا مجدداً".

وكان توريس قد أعلن اعتزاله اليوم في مباراته الأخيرة مع ساجان توسو الياباني، ولتي شهدت خسارة ثقيلة بنتيجة 6-1 على يد فيسيل كوبي الذي يلعب له أندريس إنييستا وديفيد فيا.