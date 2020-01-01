من هو جيدسون فيرنانديس؟ أولى صفقات جوزيه مورينيو مع توتنهام

أعلن توتنهام عن تعاقده رسميًا عن التعاقد مع جيدسون فيرنانديز، وذلك في أولى صفقات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع السبيرز، فمن هو ولماذا تعاقد معه؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

نجح توتنهام وبصفة رسمية في التعاقد مع البرتغالي جيدسون فيرنانديس قادمًا من صفوف بنفيكا البرتغالي، في صفقة مهمة للغاية للفريق اللندني الذي يسعى لإنقاذ موسمه مع المدير الفني الجديد جوزيه مورينيو، وذلك عقب إقالة الأرجنتيني بوتشينيو لسوء النتائج، ولكن يبدو أنها لن تكون الخطوة الأولى الذي يتخذها ليفي في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

يأتي تعاقد فيرنانديس بناءًا على توصية من جوزيه مورينيو، حيث يسعى السبيرز إلى إحياء أمالهم في التأهل لدوري أبطال أوروبا وهو الهدف الأبرز للفريق هذا الموسم، لأن المشاركة في ذات الأذنين تعني وجود مداخيل مالية أكبر وكذلك قدرة أكبر على جذب أفضل اللاعبين الذي تكون هذه البطولة تحديدًا سببًا في تفضيلهم لأندية معينة دونًا عن العروض الآخرى.

تنافس أكثر من نادي على التعاقد مع جيدسون فيرنانديس خاصًة بعد المستوى الذي ظهر به اللاعب في الدوري البرتغالي برفقة بنفيكا، ولكن توتنهام هو من نجح في التعاقد معه في النهاية وذلك على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرًا، مع وجود خيار بأحقية الشراء في حال قدم اللاعب مستويات مرضية، في صفقة رابحة لكل الأطراف.

لكن من هو جيدسون فيرنانديس؟ ما الذي قدمه مع بنفيكا ليكون أولوية جوزيه مورينيو مع توتنهام في الميركاتو الشتوي، وهل يمكنه إنقاذ موسم السبيرز؟ ، هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

من هو جيدسون فيرنانديس؟

جيدسون فيرنانديس هو لاعب برتغالي، وُلد في مدينة ساو تومي وهي إحدى جزر أفريقيا الوسطى، يبلغ من العمر 21 عامًا وبعد هجرة أسرته إلى البرتغال وهو في سن مبكرة، انضم لفريق يدعى "فريلاس" الذي بدأ مسيرته معهم وبعد عام واحد فقط انضم لأكاديمية بنفيكا والتي نشأ فيها ليصبح واحدًا من ألمع مواهب كرة القدم البرتغالية في مركزه وذلك في السنوات القليلة الأخيرة.

تم تصعيد فيرنانديس لفريق الرديف في 2017 ولعب مباراته الأولى معهم في فبراير من نفس العام، وبعدها بعام واحد فقط ارتقى إلى الفريق الأول وذلك في تحضيرات النسور لموسم 2018/19، شارك اللاعب في أول مباراة له مع الفريق الأول في التصفيات المؤهلة لمجموعات دوري أبطال أوروبا ضد فناربخشة التي فاز فيها النسور بهدف نظيف، وشارك في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل الإيجابي، وكان هو من سجل الهدف الذي تسبب في تأهل فريقه.

شارك فيرنانيس بشكل أكبر من بنفيكا في الموسم الحالي ولعب 13 مباراة في مختلف البطولات وصنع في صناعة هدف وحيد، وعلى الصعيد الدولي كان موهبة النسور قد نجح في تسجيل ركلة الجزاء التي قادت منتخب البرتغال تحت 17 عامًا للفوز بأمم أوروبا للشباب في النهائي الذي جمع بين البرتغال وإسبانيا وذلك في عام 2016.

الأندية التي لعب لها جيدسون فيرنانديس:

الفريق الفترة المباريات عدد الأهداف التي سجلها رديف بنفيكا 2017 - 2018 40 5 بنفيكا 2018 - 2019 59 3

فيرنانديس "بنفيكا" يصل إلى إنجلترا قبل فيرنانديس "لشبونة" ربطت الصحافة البرتغالية "فيرنانديس" واحد فقط طيلة الصيف الماضي وأكدت في أكثر مناسبة على اقترابه من الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب اهتمام كلا من مانشستر يونايتد وتوتنهام بالتعاقد مع صانع ألعاب على وجه السرعة، لأن البحث عن لاعب في هذا المركز كان من أولويات كلا من الفريقين في سوق الانتقالات الصيفي لعام 2019. هذا الللاعب هو برونو فيرنانديس لاعب وسط سبورتينج لشبونة والذي يقدم مستويات خرافية مع الدوري البرتغالي، مما جذب انتباه العديد من الأندية للتعاقد معها وأبرزها هم الشياطين الحُمر والسبيرز، خاصًة مع رغبة بول بوجبا بالرحيل عن أولد ترافولد وكذلك قرب انتهاء عقد الدانماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام، ولكنه مع ذلك استمر مع لشبونة. على الرغم أن فيرنانديس "لشبونة" يملك خبرة أكثر من "جيدسون فيرنانديس" الوافد الجديد لتوتنهام ويمكنه تأديه نفس الدور الذي يقوم به تقريبًا، ولكنه وصل إلى إنجلترا أولًا مع اصرار الصحافة البرتغالية أن برونو قريب من الانضمام لمانشستر يونايتد بسبب رغبة الفرنسي بوجبا في ترك اليونايتد في أقرب فرصة، وبعيدًا عن مصير تلك التكهنات، ولكن يمكن للصحافة الآن أن تجزم بإن هناك لاعب يُدعى "فيرنانديس" أخيرًا وصل إلى إنجلترا. اقرأ أيضاً.. مورينيو يوضح ما يحتاجه توتنهام لمنافسة الأندية الكبرى جيدسون فيرنانديز.. نسر مقابل ثلاثة ديوك

يعاني توتنهام من الكثير من المشاكل منذ قدوم مورينيو وخاصًة على الصعيد الدفاعي بعد أن استقبل الفريق اللندني للعديد من الأهداف وهو أمر مخالف لقدرات سبشيال وان الدفاعية مع أي فريق يدربه، وهو ما يعكس وجود خلل ما في تنفيذ أسلوب لعب مورينيو بالصورة التي يريدها، ولكن مع ذلك لم يتم التعاقد مع مدافع، وتم الإعلان عن ضم جيدسون فيرنانديز.

بالتمعن قليلًا في أداء توتنهام مع مورينيو منذ تعيينه، سنلاحظ بإن المشكلة الأكبر للسبيرز تتمثل في عدم وجود قاطع كرات، مع عدم جاهزية ندومبيلي بدنيًا وهو ما يمثل خيبة أمل كبيرة للفريق خاصًة مع المبلغ الذي أنفق فيه في الصيف وهو 70 مليون يورو، حيث علق مورينيو على اللاعب الفرنسي وقال: دائمًا ما يُصاب، لذا من الضروري وجود بديل له قبل نهاية الموسم.

زاد الطين بلة بعد العملية الجراحية التي خضع لها موسى سيسوكو الذي يمكن القول بإنه ربما يقدم أفضل مواسمه مع توتنهام، ليضطر للغياب عن الفريق حتى نهاية الموسم للإصابة، وهو ما عجل بتحرك مورينيو في سوق الانتقالات لتعويضه، ولكنها ليست المشاكل الوحيدة التي يعاني منها خط وسط الفريق في الوقت الراهن مع احتمالية رحيل إريكسن.

أشارت مصادر سكاي سبورت إلى أن الإنتر في مفاوضات لضم النجم الدانماركي في الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن هل يمكن القول بإن توتنهام قام بتأمين كل ذلك في صفقة تعاقده مع جيدسون فيرنانديس؟ حيث يمكن للموهوب البرتغالي أن يوازن بين الأدوار الدفاعية والهجومية بشكل رائع بسبب قدرته على المرواغة وتميزه في اللعب الهجومي المباشر، ومن المؤكد أن العمل تحت قيادة مورينيو سيثقل منه كثيرًا، فهل يكون هو الحل؟

جيدسون فيرنانديس.. جواهر بنفيكا وخصائل مورينيو

اعتاد متابعو كرة القدم في السنوات القليلة الأخيرة على خبر شبه دائم في سوق الانتقالات الصيفي أو الشتوي، وهو انتقال أي لاعب صغير السن من بنفيكا إلى فريق أكبر في إحدى الدوريات الخمس الكبرى، وبسعر خيالي مقارنًة بوضع السوق في الوقت الراهن وكذلك مع مراعاة عمر اللاعب في التوقيت الذي حدثت فيه مثل هذه الصفقات.

شهد الصيف الماضي انتقال جواو فيلكس إلى أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية للاعب في عمره، في استغلال كامل من النسور لإعجاب سيميوني به والحاجة الماسة للروخيبلانكوس لتعويض انتقال جريزمان إلى برشلونة، ولكن تخيل أن يدفع الأتليتي نفس السعر الذي كسر به البلاوجرانا الشرط الجزائي لأفضل لاعب في كأس العالم 2018، في لاعب كل مسيرته مع الفريق الأول هي موسم واحد فقط!.

على نفس المنوال، ما يقرب من 60 مشاركة مع الفريق الأول لبنفيكا كانت كافية لإقناع الأندية الإنجليزية بالتنافس على خدمات جيدسون فيرنانديس، ولكن توتنهام هو من ظفر باللاعب في النهاية والفضل له في تواجد جوزيه مورينيو الذي اعتاد على خطف اللاعبين من أي نادي آخر، حيث أشارت مصادر سكاي سبورتس إلى أن تشيلسي ووست هام حاولا التعاقد مع اللاعب ولكنه اختار توتنهام.