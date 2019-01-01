جيجز يطالب مانشستر يونايتد بإنهاء صفقة لاعب منتخب ويلز

راين جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز يطالب إدارة مانشستر يونايتد بحسم صفقة دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب راين جيجز لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني الحالي لمنتخب ويلز إدارة الشياطين الحمر بحسم صفقة ضم اللاعب دانيال جيمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيجز وأكد خلالها أن الصفقة تؤثر ذهنيًا على اللاعب قبل مباراة منتخب ويلز المقبلة.

وقال جيجز: "جيمس أخبرني بقدرته على خوض المباراة بدون مشاكل لكن لا يزال لدينا الكثير لنراه حول ما سيحدث في الساعات المقبلة، سنرى ونحدد موقفه بناءًا على ذلك".

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وأضاف: "يجب أن تكون مرنًا عندما يتعلق الأمر بتحميل اللاعبين الكثير على المستوى الذهني، لو تمت الصفقة مبكرًا سيكون ذلك جيد بالنسبة له ولنا".

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وأكمل: "لو تمت الصفقة مانشستر يونايتد سيكون قد حصل على لاعب مذهل، وأعلم أن الجماهير ستستمتع بمشاهدته، ذلك الانتقال سيفيد الجميع حتى سوانزي سيتي".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن مانشستر يونايتد قريب للغاية من اتمام الصفقة ولا ينقصه سوى بعض التفاصيل في الاتفاق مع سوانزي سيتي.