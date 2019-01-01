النتائج المباشرة
كأس أمم أوروبا

جيجز يطالب بتغليظ عقوبات العنصرية وبالمساعدة من الحكام

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
راين جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يؤكد على ضرورة تغليظ العقوبات الخاصة بالعنصرية في كرة القدم.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

شدد راين جيجز نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل ومدرب منتخب ويلز الحالي على ضرورة أن تكون عقوبات العنصرية في كرة القدم أكثر شدة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جيجز وأكد خلالها أن العنصرية مشكلة تمثل خطورة كبيرة على كرة القدم وكافة عناصرها.

وقال جيجز: "بكل وضوح كرة القدم تعاني من مشكلة العنصرية، لقد شاهدنا العديد من المشاكل الكبيرة بسبب تلك التصرفات في مباريات هذا الموسم، أمورًا لم نراها منذ فترة بعيدة".

وأضاف: "نحن لدينا مخاوفنا الخاصة بالمباراة، لذلك سنترك الأمور الخاصة بالعنصرية للسلطات لتتعامل معها خلالها، نحن نثق بهم وبقدرتهم على القيام بالأمر الصحيح، لكن صراحة العقوبات لا تكون قوية بشكل كافي".

اختيارات المحررين

بيرلو يتوقع عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

وأكمل: "تلك العقوبات غير مؤثرة، ليس كخصم النقاط مثلًا، وأرحب بمساعدة الحكام في مثل تلك المواقف، لكن دعونا نمنح اللاعبين بعض الإنصاف، ما يحدث من عنصرية يكون موجهًا لشخصًا واحد، لذلك أعتقد أنه عليه أن يفعل ما يحلو له ويشعر أنه مناسب".

جدير بالذكر أن الموسم المنصرم كان قد شهد مشاكل عديدة سواء في الدوريات أو المباريات الدولية خاصة في إنجلترا وإيطاليا بسبب العنصرية.

 

إغلاق