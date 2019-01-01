جيجز يطالب بتطوير تقنية الفيديو ويدعم بيل

تعرف على تصريحات جيجز حول بيل وجيمس دانيال

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طلب المدير الفني لمنتخب ويلز، ريان جيجز، تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد كما دعّم موقف جاريث بيل في ريال مدريد.

تقنية الفيديو بدأت في التطبيق بالدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري للمرة الأولى.

وقال بيل في تصريحات نقلتها صحيفة "ستاندرد": "شاهدنا في مباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد تعرض دانيال جيمس للعديد من التدخلات العنيفة".

وتابع: "ظهر بوضوح محاولات البعض اتهام اللاعب بالتمثيل لكن تدخلات المدافعين في ولفرهامبتون كانت عنيفة ويجب على الحكام بوجود تقنية الفيديو حماية اللاعبين أكثر".

كما تطرق أكثر من حقق بطولات مع مانشستر يونايتد للحديث عن بيل بقوله: "لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم فاليوم أنت في القمة وغدًا لا أحد يهتم بك".

وواصل: "أخبرت بيل أن يستمر في العمل الجاد ويحاول استغلال الفرص المتاحة له. لقد كان أسبوعًا غريبًا له في سوق الانتقالات وكان قريبًا من الرحيل قبل أن يصبح أساسيًا".

واختتم: "أتمنى أن تسير الأمور معه بصورة جيدة في ريال مدريد لأنّه ضرروي للمنتخب ونحتاجه في تصفيات أمم أوروبا".

بيل صنع الهدف الافتتاحي لريال مدريد ضد سيلتا فيجو والذي سجله كريم بنزيما.

وكان صاحب الـ 29 عامًا قريبًا من الانضمام إلى الدوري الصيني ولكن المفاوضات فشلت ليقرر المدرب زين الدين زيدان الاعتماد عليه بصورة مستمرة.