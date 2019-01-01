جيجز: نريد انتهاز فرصتنا كما حدث في يورو 2016

رد فعل ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز على قرعة اليورو

قال ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز إن القرعة تضع منتخبه في مواجهات صعبة ولكن الفرصة موجودة للعبور إلى ثمن النهائي.

ووقع منتخب ويلز في المجموعة الأولى رفقة إيطاليا وسويسرا وتركيا، وذلك بعد القرعة التي أجريت اليوم في العاصمة الرومانية بوخارست.

وحول ذلك، قال جيجز إن المنافسة في كأس الأمم الأوروبية أمر يشغل الجميع في ويلز خلال الفترة الحالية وهو ما يفكر فيه اللاعبون.

وأضاف: "الأمر ليس سهلًا، يجب أن تحصل على الزخم وروح المنافسة كما حدث منذ 4 سنوات في فرنسا، الجميع ينتظر شهر يونيو الآن"

وتابع: "إيطاليا منتخب كبير وستكون موجاهته صعبة بالنسبة لنا، ولكن في حال كان جميع لاعبينا في حالتهم الأفضل فإننا سنستطيع منافستهم"

وأردف: "لدي ذكريات جيدة وأخرى سيئة للعب في روما، نأمل أن تحصل إيطاليا على 6 نقاط من أول مواجهتين لكي يواجهوننا بالفريق الاحتياطي"

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يذكر أن ويلز كانت قد تصدرت المشهد خلال يورو 2016 بفرنسا حين وصلوا إلى الدور نصف النهائي، قبل أن يودعوا البطولة أمام البرتغال.