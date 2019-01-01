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الدوري الإنجليزي الممتاز

جيجز مشيدًا بسولشار: لقد ذكّر اللاعبين بمدى جودتهم

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Clive Rose
إشادة من أسطورة النادي وأحد مدربيه السابقين

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أشاد المدير الفني لمنتخب ويلز، ريان جيجز، وأسطورة مانشستر يونايتد، بأداء الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني أولي جونار سولشار.

وحقق الشياطين الحمر الفوز في 5 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي ليتساوى مع أرسنال صاحب المركز الخامس في نفس رصيد النقاط.

وأشاد الويلزي بالتغييرات التي أجراها سولشار في الفريق عبر أحد برامج الدوري الإنجليزي: "لقد ذكّر اللاعبين بمدى جودتهم، هناك بعض الأفكار، لقد كنا نتحدث سابقًا قبل أن يتولي المهمة، فقال لي أنظر إلى الأظهرة لا يقوموا بالزيادة العددية بشكل كافي، وتلك الأفكار التي أعتادنا عليها في فريق مانشستر يونايتد".

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وتابع جيجز الذي سبق له تولي مسؤولية تدريب مانسشتر يونايتد خلفاً للمقال ديفيد مويس: "حسنًا أنت تسجيل هدفين، سنسجل الثالث، نحتاج للهجوم وأن نظل بأعلى مستوى في الملعب، كنت بعض الفرق ترى أن لديها الفرصة طالما أنها لاعب مانشستر يونايتد لأننا ندافع بشكل أعمق".

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وأكمل جيجز الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي 13 مرة: "مع الأسماء الهجومية المتواجدة في الفريق، ليس فقط لدينا لاعبين أساسيين، بل على دكة البدلاء مثل أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو، ويصنعون الفارق".

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد 17 هدفاً في جميع المسابقات خلال 6 مباريات تحت قيادة أولي جونار سولشار، وتلقت شباكهم 3 أهداف.

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