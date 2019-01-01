جيجز: لا يمكن إيقاف دانيال جيمس

جيمس جلب الفوز لمنتخب بلاده اليوم على حساب بيلاروسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد ريان جيجز، المدير الفني لمنتخب ويلز، بلاعب المنتخب دانيال جيمس مشدداً على أنه لا يمكن إيقاف قدراته.

وساهم جيمس في فوز منتخب بلاده على حساب بيلاروسيا، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم بتسجيله هدف المباراة الوحيد.

وقال جيجز في تصريحات عقبت اللقاء: "مر على جيمس بضعة أشهر صعبة في مانشستر يونايتد، والآن هل تجعله يرتاح أم تبقيه يلعب؟".

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وواصل: "هو بنفسه أراد أن يلعب، لذا قررنا أن يشارك 50 دقيقة فقط، وفيها تمكن من تسجيل هدف الفوز بطريقة رائعة".

وتابع: "جيمس لاعب من النوعية التي تعرف ماذا سيفعل في الملعب، ولكن لا يمكنك إيقافه".

جدير بالذكر أن المنتخب الويلزي يحتل المركز الرابع في مجموعته برصيد ست نقاط، بعد لعب 4 مباريات، وبفارق ثلاث نقاط عن أصحاب المركزين الثاني والثالث سلوفاكيا والمجر بعد لعب 5 مباريات.