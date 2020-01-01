منهم رونالدو .. جيجز يكشف نجوم فلتوا من مصير بيكهام في مانشستر

بيكهام ضُرب بحذاء في وجهه يوماً ما

كشف أسطورة مانشستر يونايتد ريان جيجز عن تفاصيل مثيرة من علاقة سير أليكس فيرجسون ببعض من نجوم الفريق بالماضي، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الحالي.

وعُرف عن السير اللجوء للعنف في بعض الأحيان بعلاقته مع نجومه، وأشهر تلك اللقطات كانت عندما تعرض ديفيد بيكهام للضرب من طرفه بحذاء في الوجه بغرف الملابس عام 2003.

واسترجع جيجز في حوار مع بعض اللاعبين السابقين عبر "بي إن" بعضاً من تلك الذكريات: "كان هناك ثلاثة أو أربعة لاعبين لهم معاملة خاصة من قبل فيرجسون".

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وأضاف: "إريك كانتونا كان منهم، براين روبسون، روي كين، وكريستيانو رونالدو، كل واحد من هؤلاء كان قادراً على الفوز بالمباريات على طريقته، قاموا بأشياء في الملعب خاصة ولذا شعر أن لا داعي لتعنيفهم".

واستمر مدرب ويلز: "إريك أحياناً كان فقط يركض في الملعب، ليس مثل تيفيز أو روني، ولكن دون تأثير، الظن في غرف الملابس أن فيرجسون سيغضب منه ولكن لم يحدث شيء، كان يعرف ما هو قادر على فعله".

وأتبع: "كان يعرف كيف يتعامل مع النجوم وكان لهم معاملة خاصة لطالما قدموا المطلوب في الملعب، كان خبيراً في علم النفس وإخراج الأفضل من كل فرد، سواء ذلك باحتضانه أو ضربه بين الشوطين أو بعد المباراة".

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وختم: "تشاجرت معه عدة مرات، ست أو سبع مرات وخُصم مني راتب أسبوعين مثلاً بسبب الرد عليه، أحياناً تكون في حالة سيئة وترد، أخبرني في نهاية مشواري أنه أحب ردي لأن ذلك يعني أنني مُهتم، ولكن الخصم كان يستمر رغم ذلك".

يُذكر أن بيكهام نفسه تحدث بعد ذلك عن واقعة ضربه وأكد أن فيرجسون أحياناً يكون عصبياً، ولكن تقبل الأمر ومزح بخصوصه بأن الواقعة أظهرت له مدى جودة مدربه في استخدام قدميه.