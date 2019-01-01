جيجز: بيل لا يزال يحب كرة القدم

موسم سيء للويلزي في ريال مدريد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

دافع ريان جيجز، مدرب ويلز، عن مواطنه ونجم ريال مدريد جاريث بيل بعد الأزمات الأخيرة التي مر بها مع ناديه الإسباني.

وابتعد بيل عن المشاركة مع ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة من الموسم، وسط تقارير عن رحيل وشيك عن بطل أوروبا.

وقال جيجز مع "ديلي ميل": "رأيته في التدريبات وبدا ليه مستمتعاً بلعب كرة القدم، كان يطلب الكرة ومركزاً وسجل هدفاً رائعاً".

وأكمل: "لم يكن بالنسبة لي شخص يريد المغادرة وبدا لي محترفاً لا يزال يحب الكرة، لست مشجعاً لريال مدريد ولا أعرف ما يدور هناك ولكن لا يفاجئني الانتقادات لبيل".

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وواصل: "نتحدث عن لاعب فائز بدوري الأبطال الموسم الماضي بفضل هدف رائع وكان يؤدي دائماً بشكل مميز، حتى رونالدو الأصلي والبرتغالي تعرضوا للانتقادات هناك".

وختم جيجز: "هذه هي طبيعة النادي، هناك يخرجون لك المناديل البيضاء إذا كانو لا يحبوك، ولكن أنا متشجع لرؤيته يلعب في الأيام المقبلة".

ويلعب بيل برفقة منتخب بلاده الأسبوع المقبل أمام كرواتيا والمجر ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.