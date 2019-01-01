بوفون: نافاس يعاني وتحقيق ريال مدريد للأبطال سيكون استثنائيًا

جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي يؤكد أن نافاس يتعرض لفترة صعبة في ريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب النجم الإيطالي جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي عن تعاطفه مع الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بوفون مع صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن نافاس يتعرض لموقف صعب للغاية منذ قدوم كورتوا.

وقال بوفون: "أعتقد أن فريقًا مثل ريال مدريد في حاجة لتواجد حارسي مرمى كبار وعظماء، في الوقت الحالي هم يمتلكوا كل من تيبو كورتوا وكيلور نافاس".

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وأضاف: "الموقف الذي وجد فيه كيلور نافاس نفسه ليس سهلًا، لكن أيضًا كورتوا حارس مرمى عظيم وقدم مستويات رائعة في السنوات الأخيرة وبكأس العالم".

وأكمل: "ريال مدريد دومًا متواجد من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا، عندما يفكر أي فريق في الحصول على اللقب يجد ريال مدريد أمامه".

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واختتم تصريحاته: "لا أعلم إذا ما كانوا سيحققون دوري الأبطال هذا العام أم لا، لكن لو فعلوا سيكون ذلك أمرًا استثنائيا، ما أعرفه أنه يجب أن نضعهم في الحسبان".