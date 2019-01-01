تقارير - جيامباولو طلب ديبالا في ميلان

ديبالا يتألق في يوفي وجيامباولو تمت إقالته

كشفت تقارير صحفية عن طلب مدرب ميلان السابق ماركو جيامباولو ضم باولو ديبالا من يوفنتوس الصيف الماضي لصفوف فريقه.

ديبالا كان قريباً من مغادرة البيانكونيري الصيف الماضي، ودخل وكلائه في مفاوضات مع مانشستر يونايتد وتوتنهام لم تكلل بالنجاح.

وأوضحت "كوريري" أن مدرب ميلان السابق ماركو جيامباولو طلب من إدارة الروسونيري لاعبين لتدعيم الخط الهجومي للنادي.

رونالدو يبتعد عن المشاركة مع يوفنتوس مجدداً

وذكرت الصحيفة أن الأسم الأول كان فابيو كوالياريلا، مهاجم سامبدوريا وهداف النسخة الأخيرة للدوري، والذي سبق وعمل مع جيامباولو.

أما المهاجم الثاني فكان ديبالا، والذي كان يراه المدير الفني مناسباً لأسلوب لعبه، ولكن الإدارة رفضت مطالب المدير الفني.

وتعرض جيامباولو للإقالة وتم تعيين ستيفانو بيولي مدرباً لميلان بسبب البداية الضعيفة للفريق على صعيد الأداء والنتائج.

واستعاد ديبالا مكانته أساسياً مع يوفنتوس في الأسابيع الأخيرة، وتتحدث التقارير عن تحرك السيدة العجوز لتجديد عقده في الفترة القادمة.