جيامباولو يستشهد بيوفنتوس وأليجري دفاعاً عن نفسه

ميلان يعاني في الجولات الماضية

هيثم محمد فيسبوك تويتر

دافع ماركو جيامباولو، مدرب ميلان، عن نفسه وأداء فريقه في الأسابيع الماضية في ظل تراجع الأداء والنتائج والحديث الدائر عن عدم رضا الإدارة.

وسقط ميلان الخميس أمام تورينو بهدفين لواحد، وفي الجولة التي تسبقها خسر من إنتر بديربي ميلانو بهدفين نظيفين.

لوي فيتون تعلق على شراء ميلان

وقال جيامباولو بالمؤتمر الصحفي لمباراة فيورنتينا: "الخطأ أمام تورينو هو عدم حسم المباراة، ولكن في المجمل لعبنا مباراة جيدة وهناك ضمانات في أسلوب اللعب".

وأضاف: "نعمل على مسألة التحكم في المباريات، يجب أن نلعب دائماً بعقلية هجومية، ولكن يجب التحسن في الدفاع والاستحواذ، لا يمكنك السيطرة طوال اللقاء، لذا يجب أن تعرف كيف تتعامل مع ردة فعل الخصم".

وواصل: "اخترت خطة 4-3-3 وسنستمر في هذا الطريق، الرسم التكتيكي ليس هو ما يجلب الانتصارات، يوفنتوس مع أليجري غير كثيراً الأسلوب واستمر في الانتصارات".

واختتم جيامباولو: "تصريحات دوناروما؟ أشعر بمساندة اللاعبين وهذا أمر رائع، ولكن مساندة الإدارة لا تأتي كهدية".

انقسام في ميلان بسبب جيامباولو

ويستضيف ميلان مساء الأحد ضيفه فيورنتينا ضمن مجريات الجولة السادسة للسيري آ الإيطالية.