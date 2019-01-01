جيامباولو يوجه نصيحة لنجم ميلان الجديد
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Goal
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أشاد مدرب ميلان ماركو جيامباولو بصفقة الفريق الجديدة في الهجوم رافائيل لياو وووجه له نصيحة خاصة بخصوص المستقبل.
وتعاقد ميلان الشهر الماضي مع لياو من صفوف ليل بعدما دفع للنادي الفرنسي مبلغاً في حدود 35 مليون يورو.
وعلق جيامباولو للإعلام قائلاً حول لياو: "هو لاعب يلعب بالفطرة، الفطرة أمر جيد، ولكن في لحظات يجب أن تكون عادياً أفضل".
وأكمل: "رافائيل وصل لتوه ويجب علينا بعد فهم المركز الأفضل له في أرضية الميدان".
وشارك لياو للمرة الأولى مع ميلان في الودية التي فاز بها على فيرونيكيلي البوسني بهدفين نظيفين مساء السبت.
ويفتتح ميلان موسمه في الخامس والعشرين من أغسطس عندما يواجه أودينينزي بالدوري الإيطالي.