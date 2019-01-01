جيامباولو مهدد بالإقالة من تدريب ميلان

النتائج السلبية تهدد المدير الفني لميلان ماركو جيامباولو

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن ماركو جيامباولو المدير الفني لنادي ميلان قد بدأ يفقد ثقة الإدارة وباتت إقالته احتمالًا مطروحًا على طاولة الملاك.

وخسر جيامباولو مباراتين من أصل 4 مباريات خاضها في الدوري الإيطالي حتى الآن، كان آخرها مواجهة ديربي ميلانو أمام إنتر مطلع الأسبوع الحالي.

وعلى مستوى الأداء، يقدم ميلان أداء فقيرًا للغاية دون أي إضافات أو لمسة إيجابية للمدرب الجديد، حتى جعل جماهير الروسونيري تهتف في سان سيرو باسم جينارو جاتوزو المدير الفني السابق للفريق.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وحول ذلك، كشفت عدة صحف إيطالية أبرزها كان كوريري ديلو سبورت ولاجازيتا عن نية لإقالة ماركو جيامباولو في حالة استمرار النتائج السلبية.

وأفادت المصادر أن جيامباولو قد فقد ثقة الإدارة مبكرًا بسبب قراراته الخاطئة التي يصر عليها وعناده في التعامل مع الانتقادات الموجهة له.

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يذكر أن ميلان قد حل في المركز الخامس على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي للموسم الماضي، ويسعى على الأقل لحجز مركز بين الأربعة الكبار هذا الموسم من أجل العودة إلى دوري أبطال أوروبا.