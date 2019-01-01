جيامباولو: سعيد رغم خسارة ميلان من بايرن ميونخ

ماركو جيامباولو المدير الفني الجديد للميلان يعرب عن سعادته بأداء الفريق في مواجهة بايرن ميونخ الودية التي أقيمت اليوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب ماركو جيامباولو المدير الفني لفريق ميلان عن سعادته بما قدمه فريقه خلال مواجهة فريق بايرن ميونخ الودية التي أقيمت مبكرًا اليوم الأربعاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي للفريق، وأكد خلالها أنه عمل كثيرًا حتى يظهر الفريق بهذا الشكل، وأعرب عن سعادته بالشكل الذي ظهر فيه ميلان.

وقال جيامباولو: "لقد رأيت العديد من الأمور الإيجابية في مواجهة بايرن ميونخ، لقد تقدموا لكننا لعبنا عدة مباريات من قبل، ومعظم لاعبينا الأقوياء كانوا خارج التشكيلة، لكن رغم ذلك لعبنا بشكل جيد".

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وأضاف: "لقد حاولنا أن نقدم الفكرة الخاصة بنا في تلك المباراة، لقد عملت على ذلك في الأيام العشرة الأخيرة خلال الإعداد للموسم الجديد".

وأكمل: "الفريق قدم مستوى طيب وأنا سعيد برد الفعل الذي أظهروه في المباراة، لقد رأيت الكثير من التركيز والمجهود المبذول".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد حقق الفوز وديًا اليوم على نظيره ميلان بهدف نظيف في المباراة التي جمعتها في كأس الأبطال الدولية.